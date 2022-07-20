ТМ "Крымское мороженое" - это эксклюзивные рецептуры десертов из отборного молока, фермерского коровьего масла, высокого качества шоколада и других ингредиентов без вредных для здоровья добавок.

Наш продукт выбирают за вкус и качество. Делаем мороженое для маленьких и взрослых любителей настоящего чуда замороженных десертов. Фабрика с репутацией достойного из лучших производителей мороженого. Мы не гиганты заводских мощностей, но в каждом уголке Крыма вы найдете наши продукты. Жители полуострова уже знают и ценят нас и наше качество мороженого, а гости Крыма знакомятся со вкусом ТМ «Крымское мороженое», и мы заранее знаем, что оценят нас.

Приглашаем всех в этот сладкий мир!