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ТМ "Крымское мороженое" - это эксклюзивные рецептуры десертов из отборного молока, фермерского коровьего масла, высокого качества шоколада и других ингредиентов без вредных для здоровья добавок.

Наш продукт выбирают за вкус и качество. Делаем мороженое для маленьких и взрослых любителей настоящего чуда замороженных десертов. Фабрика с репутацией достойного из лучших производителей мороженого. Мы не гиганты заводских мощностей, но в каждом уголке Крыма вы найдете наши продукты. Жители полуострова уже знают и ценят нас и наше качество мороженого, а гости Крыма знакомятся со вкусом ТМ «Крымское мороженое», и мы заранее знаем, что оценят нас.

Приглашаем всех в этот сладкий мир!

Продукция компании «Крымское мороженое»

Бренд
Крымское мороженое Чёрное море
Виды
Все HoReCa Авторские десерты Вафельный стакан Ведра Замороженные ягоды ФРЕШ-ФРУТ Лотки Мороженое на палочке Рожки Сэндвич Фасовка в оболочке Фруктово-ягодные чаи ФРЕШ-ФРУТ 
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Новинка
Мороженое сливочное ванильное с семенами чиа и наполнителем манго с кусочками персика «ЧИА-ПУДИНГ»
Нежное сливочное мороженое с семенами чиа, дополненное ароматным манговым джемом и кусочками персика. Идеальное сочетание кремовой текстуры и тропической свежести.
Вес: 500 г ГОСТ
Новинка
Мороженое сливочное с вареным сгущенным молоком, с карамельным печеньем и карамелизированным жареным арахисом «МУРАВЕЙ-КЕЙК»
Нежное сливочное мороженое с варёной сгущёнкой и добавлением кусочков хрустящего песочного печенья. Идеальный выбор для любителей классического торта «Муравейник»
Вес: 450 г ГОСТ
Новинка
«Крымский пломбир», пломбир карамельный с вареным сгущенным молоком, с наполнителем «Соленая карамель» и сдобным печеньем «Cласт-Бьянко»
Шелковистый карамельный пломбир с насыщенным вкусом варёной сгущёнки, дополненный изысканным наполнителем из солёной карамели и хрустящим сдобным печеньем. Гармония сладкого и солёного для настоящих гурманов.
Вес: 85 г ГОСТ
Новинка
Лед яблочный с ароматом кактуса, с наполнителем «Апельсин» и с взрывной карамелью «Вау-Бум»
Яркое голубое мороженое со стреляющей карамелью и апельсиновым наполнителем. Вкусный и весёлый выбор для детей и взрослых.
Вес: 55 г ГОСТ
Новинка
Лед двухслойный с соком малины и с ароматом жевательной резинки «Лед Бабл Гам»
Многослойное мороженое с оригинальным и ярким вкусом Бабл-гам
Вес: 60 г ГОСТ
Новинка
Лед трехслойный арбузный «Лед Арбуз»
Лёгкое фруктовое мороженое на арбузном пюре. Летняя свежесть в каждом кусочке.
Вес: 60 г ГОСТ
Новинка
Лед трехслойный яблочный с ароматом мультифрукт, вишневый, яблочный с ароматом киви в сливочной глазури со вкусом кактуса и с кусочками малины «Крутомикс»
Мороженое с оригинальным дизайном в форме спирали, созданное для весёлого настроения. Выбор для любителей нестандартных десертов и разнообразия вкусов в одной порции.
Вес: 65 г ГОСТ
Новинка
Эскимо «Крымский пломбир», пломбир ванильный с шоколадным наполнителем в ванильно-сливочной глазури с кусочками шоколадного печенья
Белое сливочное мороженое с кусочками шоколадного печенья. Аппетитный выбор для фанатов популярного вкуса.
Вес: 70 г ГОСТ
Новинка
«Сорбет Лимон»
Десерт взбитый из замороженного лимонного сока.
Вес: 2,5 кг
Новинка
«Черное печенье»
Мороженое сливочное с кусочками черного печенья.
Вес: 2,5 кг
Новинка
«Арбуз-Дыня»
Мороженое двухслойное молочное с кусочками дыни и Сорбет Арбуз.
Вес: 2,5 кг
Новинка
«Клубника-Мохито»
Мороженое двухслойное молочное с кусочками клубники и Сорбет Мохито.
Вес: 2,5 кг
Новинка
«Кола-Апельсин»
Мороженое двухслойное молочное с кусочками желейного мармелада со вкусом апельсина и Сорбет Кола.
Вес: 2,5 кг
Кофе Латте
Мороженое двухслойное сливочное миндальное и кофейное с наполнителем «соленая карамель» «кофе латте с миндалем и карамелью».
Вес: 2,5 кг
Маршмеллоу
Мороженое сливочное с наполнителем «зефир», рисовыми шариками в шоколадной глазури с фруктовым вкусом и маршмеллоу.
Вес: 2,5 кг
Ириска
Мороженое двухслойное сливочное ванильное и карамельное с вареным сгущенным молоком и наполнителем «соленая карамель.
Вес: 2,5 кг
Чернослив в сметане
Мороженое сливочное со сметаной, грецким орехом и черносливом «чернослив в сметане».
Вес: 2,5 кг
Карамель-арахис
Мороженое сливочное ванильное с наполнителем «соленая карамель» и карамелизированным жареным арахисом.
Вес: 2,5 кг
«Эскимо №1» в шоколадной глазури
Сливочное ванильное мороженое, покрытое шоколадной глазурью. Наша классика. Многие выбирают годами только это эскимо — за высокое качество и безупречный вкус.
Вес: 70 г ГОСТ
Новинка
Мороженое шоколадное в вафельном стаканчике
Этот шоколадный десерт сочетает пользу крымского молока и незабываемый вкус элитных сортов какао-продуктов. Такая порция «Счастья» поднимет градус настроения, взбодрит и даст заряд энергии.
Вес: 70 г
Новинка
Мороженое ванильное в вафельном стаканчике
Это холодное сладкое лакомство мы изготовили на полезном крымском молоке с добавлением ванили элитного сорта Бурбон, в свежеиспеченном вафельном стаканчике. Насладитесь его незабываемым нежным молочным вкусом.
Вес: 70 г
«Крымский пломбир» Клубнично-ванильный пломбир в цветной сливочной глазури с сахарной посыпкой
Мороженое эскимо двухслойное пломбир клубничный и ванильный в цветной сливочное глазури, декорированное сахарной посыпкой.
Вес: 70 г ГОСТ
«100% мороженое» кофейно-миндальное мороженое с соленой карамелью
Погружение в нежность в каждом кусочке: кофейно-миндальное мороженое с интригующей соленой карамелью. Этот десерт — идеальное сочетание ароматного кофе, кремового миндального мороженого и ярко выраженной соленой карамели для настоящего гурмана.
Вес: 90 г ГОСТ
«Карамельный шейк» ванильно-карамельное мороженое со сгущенным молоком и соленой карамелью
Космическое волшебство в каждом кусочке: ванильно-карамельное мороженое, словно гастрономическое путешествие по звездам, с нежным сгущенным молоком и карамельными вихрями, создающими вкусовое космическое приключение, от которого не оторваться.
Вес: 90 г ГОСТ
Мороженое с зефирным наполнителем, рисовыми шариками и маршмеллоу
Мороженое сливочное с наполнителем «зефир», рисовыми шариками в шоколадной глазури с фруктовым вкусом и маршмеллоу в вафельном стаканчике
Вес: 90 г ГОСТ
«Крымский пломбир» кокос-маракуя в вафельном рожке с «юбочкой»
Мороженое пломбир кокосовый с наполнителем «маракуя» в сладком вафельном рожке, декорированном сливочной глазурью и кокосовой стружкой
Вес: 90 г ГОСТ
«Крымский пломбир» пломбир ванильно-карамельный с вареным сгущенным молоком в карамельной глазури
Мороженое эскимо двухслойное пломбир ванильный и пломбир карамельный с вареным сгущенным молоком в карамельно-молочной глазури.
Вес: 75 г ГОСТ
Мороженое сливочное кокосовое
Нежный сливочный вкус этого мороженого с белым шоколадом и кокосовой мякотью напомнит вам неповторимый вкус десерта «РАФАЭЛЛО».
Вес: 450 г ГОСТ
Мороженое «КОФЕ ЛАТТЕ С МИНДАЛЕМ И КАРАМЕЛЬЮ»
Погрузитесь в атмосферу уютной кофейной встречи с мороженым «Кофе-латте». Очаровательное сочетание кофейного аромата и нежного молочного латте, сладкой карамели и миндаля сделает каждый кусочек настоящим наслаждением.
Вес: 450 г ГОСТ
Мороженое сливочное фисташковое с арахисом «ФИСТАШКА» С КУСОЧКАМИ ОРЕХА
В составе сливочного мороженого дробленый арахис и натуральная паста фисташки, изготовленная из протертых ядер фисташки, ореховый вкус традиционно итальянского десерта.
Вес: 450 г ГОСТ
Мороженое сливочное с ароматом «ПАНАКОТА» и малиновым наполнителем
Нежный кремообразный холодный десерт «Панакота» с натуральным наполнителем из сочной спелой крымской малины и кусочками песочного карамельного печенья, авторское исполнение.
Вес: 500 г ГОСТ
Мороженое с зефирным наполнителем, рисовыми цветными шариками и маршмеллоу
Приглашаем Вас на веселое и вкусное приключение в мир сладких впечатлений с мороженым «Lounge», где зефирное волшебство сочетается с яркими рисовыми цветными шариками и легкими маршмеллоу.
Вес: 450 г ГОСТ
Мороженое сливочное с кусочками абрикоса и наполнителем «ХУРМА», декорированное карамельным печеньем
Откройте для себя волшебство в каждой ложке с мороженым «Lounge», наполненным ароматными кусочками спелого абрикоса и насыщенным вкусом хурмы. Это нежное удовольствие, украшенное хрустящим карамельным печеньем, перенесет вас в мир изысканных вкусов. Позвольте себе насладиться этим уникальным сочетанием сладости и свежести, погружаясь в волшебный мир наших мороженых фантазий.
Вес: 500 г ГОСТ
Мороженое с наполнителем «СОЛЕНАЯ КАРАМЕЛЬ» и карамелизированным жареным арахисом
Этот десерт – настоящий вихрь вкусов, где хрустящая симфония арахиса встречается с нежной мелодией соленой карамели, создавая великолепный гастрономический опыт в каждом кусочке.
Вес: 450 г ГОСТ
Мороженое «СОЛЕНАЯ КАРАМЕЛЬ С ЧЕРНОЙ СМОРОДИНОЙ И ШОКОЛАДНЫМ ПЕЧЕНЬЕМ»
Нежная карамель, дополненная ярким вкусом черной смородины, сливается с хрустящими крошками шоколадного печенья, создавая удивительное гармоничное волшебство в каждом кусочке этого мороженого.
Вес: 450 г ГОСТ
Мороженое сливочное со сметаной, грецким орехом и черносливом «ЧЕРНОСЛИВ В СМЕТАНЕ»
Погрузитесь в ностальгию с мороженым 'Чернослив в сметане' – воссоздание вкуса из доброго детства. Нежная сметана, грецкие орехи и чернослив объединены в уникальном десерте, приносящем теплые воспоминания и удовольствие в каждой ложке.
Вес: 450 г ТУ
Мороженое сливочное шоколадное с шоколадной крошкой «ЧЕРНЫЙ ШОКОЛАД»
Сливочное шоколадное мороженое с насыщенным в кусом какао-продуктов и с кусочками шоколада - вот такая «ФОРМУЛА СЧАСТЬЯ» создаст вам тонус на весь день и хорошее настроение!
Вес: 450 г ГОСТ
100% мороженое с шоколадной крошкой
Сливочное мороженое с вкраплением кусочков черного шоколада в вафельном стаканчике. Сочетание нежного молочно-сливочного вкуса и сладко-горького шоколада создано для удовольствия!
Вес: 70 г
Сливочное мороженое «Пина Колада»
Мороженое сливочное на палочке с кокосом и покрыто глазурью из замороженного десерта "Сорбет ананас". Охлажденный коктейль с южным вкусом и темпераментом бодрит и придает энергию.
Вес: 60 г ГОСТ
«Крымский пломбир» в шоколадной глазури с кусочками цветного печенья
Оригинальное исполнение эскимо с сочетанием двух смесей пломбира - шоколадного с насыщенным вкусом какао-ингредиентов и пломбира бананового с основой натурального бананового пюре, в глазури с посыпкой печенья.
Вес: 70 г ГОСТ
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