ТМ "Крымское мороженое" - это эксклюзивные рецептуры десертов из отборного молока, фермерского коровьего масла, высокого качества шоколада и других ингредиентов без вредных для здоровья добавок.
Наш продукт выбирают за вкус и качество. Делаем мороженое для маленьких и взрослых любителей настоящего чуда замороженных десертов. Фабрика с репутацией достойного из лучших производителей мороженого. Мы не гиганты заводских мощностей, но в каждом уголке Крыма вы найдете наши продукты. Жители полуострова уже знают и ценят нас и наше качество мороженого, а гости Крыма знакомятся со вкусом ТМ «Крымское мороженое», и мы заранее знаем, что оценят нас.
Приглашаем всех в этот сладкий мир!
Продукция компании «Крымское мороженое»
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Новинка
Мороженое сливочное с вареным сгущенным молоком, с карамельным печеньем и карамелизированным жареным арахисом «МУРАВЕЙ-КЕЙК»
Нежное сливочное мороженое с варёной сгущёнкой и добавлением кусочков хрустящего песочного печенья. Идеальный выбор для любителей классического торта «Муравейник»
Вес: 450 г ГОСТ
Новинка
«Крымский пломбир», пломбир карамельный с вареным сгущенным молоком, с наполнителем «Соленая карамель» и сдобным печеньем «Cласт-Бьянко»
Шелковистый карамельный пломбир с насыщенным вкусом варёной сгущёнки, дополненный изысканным наполнителем из солёной карамели и хрустящим сдобным печеньем. Гармония сладкого и солёного для настоящих гурманов.
Вес: 85 г ГОСТ
Новинка
Лед трехслойный яблочный с ароматом мультифрукт, вишневый, яблочный с ароматом киви в сливочной глазури со вкусом кактуса и с кусочками малины «Крутомикс»
Мороженое с оригинальным дизайном в форме спирали, созданное для весёлого настроения. Выбор для любителей нестандартных десертов и разнообразия вкусов в одной порции.
Вес: 65 г ГОСТ
«100% мороженое» кофейно-миндальное мороженое с соленой карамелью
Погружение в нежность в каждом кусочке: кофейно-миндальное мороженое с интригующей соленой карамелью. Этот десерт — идеальное сочетание ароматного кофе, кремового миндального мороженого и ярко выраженной соленой карамели для настоящего гурмана.
Вес: 90 г ГОСТ
«Карамельный шейк» ванильно-карамельное мороженое со сгущенным молоком и соленой карамелью
Космическое волшебство в каждом кусочке: ванильно-карамельное мороженое, словно гастрономическое путешествие по звездам, с нежным сгущенным молоком и карамельными вихрями, создающими вкусовое космическое приключение, от которого не оторваться.
Вес: 90 г ГОСТ
Мороженое сливочное с кусочками абрикоса и наполнителем «ХУРМА», декорированное карамельным печеньем
Откройте для себя волшебство в каждой ложке с мороженым «Lounge», наполненным ароматными кусочками спелого абрикоса и насыщенным вкусом хурмы. Это нежное удовольствие, украшенное хрустящим карамельным печеньем, перенесет вас в мир изысканных вкусов. Позвольте себе насладиться этим уникальным сочетанием сладости и свежести, погружаясь в волшебный мир наших мороженых фантазий.
Вес: 500 г ГОСТ
Мороженое сливочное со сметаной, грецким орехом и черносливом «ЧЕРНОСЛИВ В СМЕТАНЕ»
Погрузитесь в ностальгию с мороженым 'Чернослив в сметане' – воссоздание вкуса из доброго детства. Нежная сметана, грецкие орехи и чернослив объединены в уникальном десерте, приносящем теплые воспоминания и удовольствие в каждой ложке.
Вес: 450 г ТУ